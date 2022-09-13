ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Горис, Сотк и Джермук.
С таким заявлением выступило Министерство обороны Армении. Правительство Армении назвало атаку Азербайджана "крупномасштабной провокацией". В здание правительства экстренно прибыл премьер Никол Пашинян.
Министерство обороны Азербайджана также выступило с рядом заявлений.
"Контрмеры в ответ на провокации Армении носят локальный характер и направлены на законные военные объекты с огневыми точками", — гласит позиция Азербайджана.
Заявляется, что ответные меры направлены на обеспечение безопасности границ страны.
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