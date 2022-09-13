Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Переправу между Сахалином и "землёй" закрыли из-за непогоды
Минобороны Армении: из-за эскалации на границе есть погибшие и раненные
Блинкен отказался прогнозировать развитие ситуации на востоке Украины
В Госдуме РФ призвали лишить Украину всех ТЭЦ: "Что такое Харьков без света?"
Гордон* о российских учителях на Украине: "Оказались в ласковых руках СБУ"
Sohu: Польша неожиданно оказала РФ услугу, отказавшись делиться газом с ЕС
Карасёв: ждём "Леопарды" для наступления на Крым
В Москве пройдет бизнес-турнир для школьников и студентов колледжей
Сатановский: США уже ведут третью мировую войну, Украина — её малая часть

Армения ответила на обстрелы атакой на военные объекты Азербайджана

Силовые структуры

ВС Азербайджана начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Горис, Сотк и Джермук.

С таким заявлением выступило Министерство обороны Армении. Правительство Армении назвало атаку Азербайджана "крупномасштабной провокацией". В здание правительства экстренно прибыл премьер Никол Пашинян.

Министерство обороны Азербайджана также выступило с рядом заявлений.

"Контрмеры в ответ на провокации Армении носят локальный характер и направлены на законные военные объекты с огневыми точками", — гласит позиция Азербайджана.

Заявляется, что ответные меры направлены на обеспечение безопасности границ страны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Силовые структуры
Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине
Любовь Степушова Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции Любовь Степушова Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова
Силовые структуры
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Силовые структуры
Онуфриенко: "калибровка" энергосистемы Украины — только начало
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Военные новости
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Последние материалы
Переправу между Сахалином и "землёй" закрыли из-за непогоды
Минобороны Армении: из-за эскалации на границе есть погибшие и раненные
Блинкен отказался прогнозировать развитие ситуации на востоке Украины
Армения ответила на обстрелы атакой на военные объекты Азербайджана
В Госдуме РФ призвали лишить Украину всех ТЭЦ: "Что такое Харьков без света?"
Гордон* о российских учителях на Украине: "Оказались в ласковых руках СБУ"
Sohu: Польша неожиданно оказала РФ услугу, отказавшись делиться газом с ЕС
Карасёв: ждём "Леопарды" для наступления на Крым
В Москве пройдет бизнес-турнир для школьников и студентов колледжей
Сатановский: США уже ведут третью мировую войну, Украина — её малая часть
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников