Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что в результате конфликта на армяно-азербайджанской границе среди армянских военных есть погибшие и раненые.
"В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Данные уточняются", — сообщил Торосян.
Минобороны призвало мирных граждан не публиковать кадры с места боевых действий. Торосян уточнил, что ведомство будет сообщать о ситуации в регионе.
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