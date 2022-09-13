Минобороны Армении: из-за эскалации на границе есть погибшие и раненные

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арам Торосян заявил, что в результате конфликта на армяно-азербайджанской границе среди армянских военных есть погибшие и раненые.

"В результате агрессии азербайджанской стороны в рядах ВС Армении есть погибшие и раненые. Данные уточняются", — сообщил Торосян.

Минобороны призвало мирных граждан не публиковать кадры с места боевых действий. Торосян уточнил, что ведомство будет сообщать о ситуации в регионе.