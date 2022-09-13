Армения намерена обратиться к российской стороне по возможности применения договора о взаимной помощи, сообщили в кабмине страны.
Кроме того, власти намерены обсудить ситуацию с членами ОДКБ и ООН.
Как подчеркнули власти, ситуация остаётся напряжённой. В стране экстренно провели заседание заседание Совбеза Армении.
Ранее в Минобороны страны уточнили, что азербайджанские военные предприняли попытку продвижения своих позиций на границе.
Полицию страны перевели на усиленный режим работы.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.