Армения намерена обратиться за помощью к России по договору ОДКБ

Армения намерена обратиться к российской стороне по возможности применения договора о взаимной помощи, сообщили в кабмине страны.

Кроме того, власти намерены обсудить ситуацию с членами ОДКБ и ООН.

Как подчеркнули власти, ситуация остаётся напряжённой. В стране экстренно провели заседание заседание Совбеза Армении.

Ранее в Минобороны страны уточнили, что азербайджанские военные предприняли попытку продвижения своих позиций на границе.

Полицию страны перевели на усиленный режим работы.