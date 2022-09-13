Украинская сторона бьёт по мирным жителям Донбасса и разжигает конфликт, заявила японская журналистка Асука Токуяма.
По её словам, ДНР не нужны боевые действия, но Киев не прекращает огонь.
"Присутствуют и такие ужасы, как школы, лежащие в руинах, и на которые больно смотреть. Свежа память об обычных людях, погибших от снарядов и ракет, выпущенных по обычному рынку", — написала журналистка для Daily Shinco.
Она подчеркнула, что была в ДНР, когда в регионе установилась более ли менее спокойная обстановка, но Киев снова перешёл к обстрелам.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.