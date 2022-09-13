Японская журналистка Токуяма обвинила Киев в обстрелах Донбасса

Украинская сторона бьёт по мирным жителям Донбасса и разжигает конфликт, заявила японская журналистка Асука Токуяма.

По её словам, ДНР не нужны боевые действия, но Киев не прекращает огонь.

"Присутствуют и такие ужасы, как школы, лежащие в руинах, и на которые больно смотреть. Свежа память об обычных людях, погибших от снарядов и ракет, выпущенных по обычному рынку", — написала журналистка для Daily Shinco.

Она подчеркнула, что была в ДНР, когда в регионе установилась более ли менее спокойная обстановка, но Киев снова перешёл к обстрелам.