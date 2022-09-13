Министерство иностранных дел Армении проинформировало российскую сторону и лично главу МИД РФ Сергея Лаврова о сложившейся ситуации на границе с Азербайджаном.
"Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 13 сентября проинформировал министра иностранных дел России Сергея Лаврова о ситуации…", — говорится в сообщении МИД.
Ранее в кабмине страны, по итогам срочного заседания Совбеза Армении приняли решение обратиться за помощью к России, партнёрам ОБКД и представительству ООН, на фоне "агрессии Азербайджана".
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.