Арестович об обороне ВС РФ под Изюмом: "Они там героически стоят"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, как ВС РФ обороняются у села Оскол в Изюмском районе Харьковской области.

Украинский военный аналитик отметил, что на востоке от Изюма армии РФ удалось занять крепкую оборону.

"Противник сумел зацепиться по естественному рубежу на другом береге реки. Один из основных уроков заключается в том, что оборона по естественным рубежам рулит. К естественным рубежам приравнены и окраины населённых пунктов. Несмотря на наш крутой бег, они встали по ту сторону речки и благополучно удерживают ее", — объяснил военный обозреватель.

Менее прочными, по словам Арестовича, являются позиции Вооружённых сил России под Купянском.

"На Осколе удалось. Они там героически стоят", — объяснил помощник Зеленского.

Ранее Алексей Арестович объяснил, почему ВСУ больше не могут вести активное наступление.