Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Иностранцу суд дал 16 лет строгого режима за попытку продать в Приморье героин
В России сохранится порог беспошлинного ввоза товаров в €1 тыс.
Замглавы ФТС: США выпали из десятки крупнейших партнёров России по торговле
Власти Херсона: Каховская ГЭС продолжает работу, несмотря на обстрелы ВСУ
Япония на ГА ООН изложит свою позицию по реформе СБ организации
NASA попытается ещё раз запустить ракету к Луне 27 сентября
Штормовой ветер оставил без электричества жителей Иркутска
Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе Армении и Азербайджана
Греция стала самой популярной страной для путешествий у россиян

Арестович об обороне ВС РФ под Изюмом: "Они там героически стоят"

Силовые структуры

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал, как ВС РФ обороняются у села Оскол в Изюмском районе Харьковской области.

Арестович об обороне ВС РФ под Изюмом: "Они там героически стоят"

Украинский военный аналитик отметил, что на востоке от Изюма армии РФ удалось занять крепкую оборону.

"Противник сумел зацепиться по естественному рубежу на другом береге реки. Один из основных уроков заключается в том, что оборона по естественным рубежам рулит. К естественным рубежам приравнены и окраины населённых пунктов. Несмотря на наш крутой бег, они встали по ту сторону речки и благополучно удерживают ее", — объяснил военный обозреватель.

Менее прочными, по словам Арестовича, являются позиции Вооружённых сил России под Купянском.

"На Осколе удалось. Они там героически стоят", — объяснил помощник Зеленского.

Ранее Алексей Арестович объяснил, почему ВСУ больше не могут вести активное наступление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз

На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.

Ганчев: численность ВСУ под Харьковом превышала силы РФ в восемь раз
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Военные новости
Путин перезагрузил СВО, вызвав блэкаут на Украине
Силовые структуры
Подоляка: если ВСУ пойдут на Белгород, Путин объявит войну Украине
Силовые структуры
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Любовь Степушова Путин и Си Цзиньпин близки к созданию антизападной коалиции Любовь Степушова Ольга Лебедева Кишинёв перебрасывает технику в Гагаузию Ольга Лебедева Анастасия Жукова На Марсе учатся вырабатывать кислород из углекислого газа Анастасия Жукова
Силовые структуры
Пограничники Украины отказались воевать за Зеленского и покинули страну
Силовые структуры
Онуфриенко: "калибровка" энергосистемы Украины — только начало
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Военные новости
"Разведчикъ": ВСУ И НАТО удалось создать мощную группировку
Последние материалы
Штормовой ветер оставил без электричества жителей Иркутска
Арестович об обороне ВС РФ под Изюмом: "Они там героически стоят"
Пашинян рассказал Блинкену о ситуации на границе Армении и Азербайджана
Греция стала самой популярной страной для путешествий у россиян
Убийце Джона Леннона в 12-ый раз отказали в досрочном освобождении
Вашингтон призвал Азербайджан и Армению к немедленному прекращению огня
Полицию Армении перевели на усиленный режим службы из-за агрессии Азербайджана
В Канаде из-за серии перестрелок погибли два человека: трое пострадали
Армения проинформировала Лаврова о ситуации с конфликтом на границе
Армения обвинила в обострении на границе Азербайджан
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников