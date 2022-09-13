Каховская ГЭС продолжает работу, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам властей, электричество подают на территорию региона, несмотря на обстрел с украинской стороны.
"Каховская ГЭС работает. Электричество подаётся", — сообщил Стремоусов РИА Новости.
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На Харьковском направлении численность украинских сил превышала российские примерно в восемь раз.