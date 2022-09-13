Власти Херсона: Каховская ГЭС продолжает работу, несмотря на обстрелы ВСУ

Каховская ГЭС продолжает работу, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

По словам властей, электричество подают на территорию региона, несмотря на обстрел с украинской стороны.

"Каховская ГЭС работает. Электричество подаётся", — сообщил Стремоусов РИА Новости.