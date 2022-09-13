Снайпер Вооружённых сил Украины (ВСУ) Владислав Кучеров с позывным "Атос", попавший в плен к союзным войскам, рассказал о том, сколько людей ему удалось убить.
Он заявил в интервью "Украине.ру", что не убивал, а стрелял в таких же военных, как и он сам.
По словам "Атоса" у него было три случая применения оружия против противника. Однако все три раза были неудачными из-за большого расстояния, уверяет пленный.
Собеседник издания добавил, что брал на прицел только людей "в оливковой одежде с белой повязкой", то есть военных.
Также Кучеров заявил, что не знает точно, в какую часть тела нужно целиться, поскольку прошёл обучение на снайпера не полностью, а учили их просто нейтрализовывать.
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