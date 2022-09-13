Власти Херсонской области сообщили об огромных потерях ВСУ в результате попытки контрнаступления две недели назад.
"Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3,5 тысячи человек", — рассказал заместитель главы ВГА региона Кирилл Стремоусов РИА Новости.
Он уточнил, что основная часть погибших — это мобилизованные, который киевский режим насильно загнал на передовую.
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