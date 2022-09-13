Союзные войска вошли в Артёмовск и выбили боевиков ВСУ из промзоны

Союзные силы России и Народной милиции в течение нескольких дней добились продвижения в районе Артёмовска. Этот город считается одним из основных опорных пунктов украинской армии в регионе.

Сейчас войска вошли в Артёмовск и взяли под контроль промышленную зону, которая находится на северо-востоке. В ходе боевых действий было оказано мощное огневое воздействие на противника с помощью тяжёлой артиллерии. В результате группировка ВСУ отступила с промзоны и переместилась в другие части города, передаёт "Военное обозрение".