Бужинский назвал цели ВС РФ после удара по энергетике Украины: "Это лишь начало"

По мнению военного эксперта Евгения Бужинского, российская армия начала придерживаться новой стратегии в ходе спецоперации на Украине, нанося удары по энергосистеме Незалежной. Пять крупнейших теплоэлектростанций в трёх областях повреждены, а Хмельницкая и Южноукраинская АЭС вывели атомные блоки из рабочего режима.

"Думаю, что это только начало. Сейчас они восстановят электроснабжение, но, если принято решение нанести максимальный урон системе электроснабжения Украины, надо продолжать удары по силовым трансформаторным станциям в западной и центральной частях страны, на Днепре", — сказал Бужинский.

Эксперт убеждён, что необходимо нанести удары не только по энергосистеме, но и по ключевым элементам железнодорожной сети Украины. Во-первых, следует уничтожить все пути снабжения ВСУ, по которым осуществляются поставки оружия со стороны Запада. Во-вторых, стоит заблокировать маршруты, чтобы западные кураторы больше не смогли посещать Киев.

"Не хотим уничтожать мосты — пусть уничтожают тоннели. На территории Западной Украины 31 тоннель. Выводить их из строя трудно, но можно. Восстанавливать их придётся годами. А то тут Бербок катается, ездят западные лидеры — всё это вполне можно прекратить", — заявил Бужинский в программе "60 минут".