Российский вертолёт Ми-35 уничтожил бронетанковую колонну ВСУ под Изюмом

Ударный вертолёт Ми-35, принадлежащий российской армии, поразил бронетанковую колонну Вооружённых сил Украины (ВСУ) неподалёку от Изюма в Харьковской области. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

По информации ведомства, успешные действия майора Дениса Булаха и старшего лейтенанта Сергея Ерсланкина позволили оказать противодействие контратаке ВСУ в Изюмском районе. Отмечается, что лётчики обеспечили надёжную поддержку российским военным с воздуха.

"В результате нанесённого удара экипаж Ми-35 уничтожил колонну украинской бронетанковой техники и скопление живой силы противника", — сказано в официальном релизе.

Боевики ВСУ не смогли подойти к укрепрайонам бойцов РФ, пояснили в Минобороны.

В профильном ведомстве также подчеркнули: российские лётчики, управляющие вертолётами Ми-35, совершают свыше пяти вылетов за сутки в ходе спецоперации на Украине.