Продвижение Вооружённых сил Украины в Харьковском направлении — вынужденная мера, которая связана с условиями, которые киевской власти поставил Запад.
Об этом сообщил политолог Армен Гаспарян.
Данные условия сперва сказал премьер Британии Борис Джонсон, затем в телефонном разговоре озвучил президент Франции Эммануэль Макрон: или киевский режим покажет какой-нибудь успех, хотя бы локальный, о стратегическом никто не говорит, или снимут с довольствия, заявил эксперт.
"Денег выжирается немерено, недовольство в Европе из-за экономики растёт, и с каждым днём будет всё труднее объяснять, почему надо вот ещё это всё содержать, ради чего?" — в интервью изданию "Украина.ру" подчеркнул публицист.
По его мнению, Киев стянул туда всех, кого только мог, — и ударил. А человеческие потери там вообще не волнуют никого. Надо будет — по приказу кураторов власть и пятьдесят тысяч положит, не поморщится, уверен Гаспарян.
Украине необходим успех, какая-то картинка, которую они смогут показать и распиарить — ради этого всё и делается, подытожил политолог.
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