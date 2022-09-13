Марочко: штабы ВСУ бегут из Артёмовска в Часов Яр

Пункты управления украинской армии срочно передислоцируются с передовой из Артёмовска в город Часов Яр, подальше от линии фронта.

Такой информацией поделился официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

"Данная мера ВСУ вынужденная, вызвана успехами наших и союзных сил на этом направлении", — уточнил подполковник.