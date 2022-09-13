Генерал Бридлав: США опасаются форсировать победу Киева — "У РФ ещё есть карты"

Вашингтон опасается говорить о неизбежной победе киевского режима в спецоперации на Украине, заявил экс-главнокомандующий НАТО, генерал ВВС США в отставке Филип Бридлав. По его словам, Россия ещё "разыграла не все карты".

Бридлав подчеркнул, что Белый дом рискует своей репутацией, если будет форсировать исход событий на Украине.

"Я согласен, что не следует вмешиваться, потому что у России всё ещё есть карты, которые она может разыграть", — цитирует военного The Associated Press.

Генерал ВВС подчеркнул, что украинский режим "сможет удержать" натиск российских войск только в случае, если Запад должным образом вооружит север и восток страны.