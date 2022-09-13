Боевики ВСУ обстреляли Еленовку натовскими снарядами

Украинские силовики нанесли удары по населённым пунктам Еленовка и Новомихайловка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.