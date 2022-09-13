Украинские силовики нанесли удары по населённым пунктам Еленовка и Новомихайловка, выпустив шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом заявили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
"После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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