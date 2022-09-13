Сенатор Менендес потребовал остановить военную помощь США Азербайджану

Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес заявил, что Вашингтон должен перестать оказывать военную поддержку Азербайджану. Причиной послужили атаки Баку на Армению, отметил американский чиновник.

"США обязаны немедленно прекратить помогать Азербайджану в области безопасности", — подчеркнул политик.

Вместе с этим он раскритиковал обстрелы населённых пунктов и мирных граждан. Также сенатор призвал бороться с авторитаризмом.

Ранее представители МИД Азербайджана сказали, что Ереван нарушил нормы международного права.