Сенатор США от штата Нью-Джерси Роберт Менендес заявил, что Вашингтон должен перестать оказывать военную поддержку Азербайджану. Причиной послужили атаки Баку на Армению, отметил американский чиновник.
"США обязаны немедленно прекратить помогать Азербайджану в области безопасности", — подчеркнул политик.
Вместе с этим он раскритиковал обстрелы населённых пунктов и мирных граждан. Также сенатор призвал бороться с авторитаризмом.
Ранее представители МИД Азербайджана сказали, что Ереван нарушил нормы международного права.
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