Лидер ЛДПР Слуцкий призвал не опасаться вбросов о мобилизации

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий сказал, что россиянам не стоит переживать по поводу фейков о намерении властей объявить в РФ мобилизацию.

"В стране равновесная ситуация", — добавил российский парламентарий.