Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали 800 украинских солдат. По информации ведомства, пункты дислокации находились под Славянском, Артёмовском и Харьковом.
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Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.