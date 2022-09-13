Минобороны РФ: ВКС России уничтожили 800 солдат ВСУ

Представители Минобороны РФ заявили, что в ходе военной спецоперации Москвы по принуждению к миру на Украине Воздушно-космические силы Российской Федерации ликвидировали 800 украинских солдат. По информации ведомства, пункты дислокации находились под Славянском, Артёмовском и Харьковом.