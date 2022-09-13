Ситуацию на Красном Лимане прокомментировала военкор Анна Долгарёва. Артиллерия ВС РФ ведёт массированный огонь по наступающим позициям украинской армии.
"Мы меняем ландшафт артиллерийско-взрывным способом", — сообщает она.
В Белогоровке ВСУ пытается атаковать и прорваться, но российская армия держит оборону, несмотря на идущие тяжёлые бои. Военкор опровергла слухи о потере населённого пункта.
На Угледарском направлении ветераны Луганской Народной Республики оказывают активную помощь войскам РФ. Попытка атаки ВСУ на Марьинку оказалась неудачной.
В боевых действиях под Донецком принимает участие авиация РФ.
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Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.