Идут тяжëлые бои в Белогоровке, ВС РФ и НМ ДНР отбили атаку ВСУ на Марьинку

Ситуацию на Красном Лимане прокомментировала военкор Анна Долгарёва. Артиллерия ВС РФ ведёт массированный огонь по наступающим позициям украинской армии.

"Мы меняем ландшафт артиллерийско-взрывным способом", — сообщает она.

В Белогоровке ВСУ пытается атаковать и прорваться, но российская армия держит оборону, несмотря на идущие тяжёлые бои. Военкор опровергла слухи о потере населённого пункта.

На Угледарском направлении ветераны Луганской Народной Республики оказывают активную помощь войскам РФ. Попытка атаки ВСУ на Марьинку оказалась неудачной.

В боевых действиях под Донецком принимает участие авиация РФ.