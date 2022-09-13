Российские журналисты сообщили, что в воздушном пространстве Херсона зафиксировали свыше 10 взрывов. Как напомнили в РИА Новости, территорию города защищают системы противовоздушной обороны. Предположительно, шум возник из-за их работы.
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Ракетный удар ВКС РФ 11 сентября, вызвавший блэкаут на Украине, показал настоящий масштаб СВО. Это первый пункт плана Кремля по перезагрузке операции.