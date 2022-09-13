СМИ: в небе над Херсоном заметили около 10 взрывов

Российские журналисты сообщили, что в воздушном пространстве Херсона зафиксировали свыше 10 взрывов. Как напомнили в РИА Новости, территорию города защищают системы противовоздушной обороны. Предположительно, шум возник из-за их работы.