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СМИ: в небе над Херсоном заметили около 10 взрывов

Силовые структуры

Российские журналисты сообщили, что в воздушном пространстве Херсона зафиксировали свыше 10 взрывов. Как напомнили в РИА Новости, территорию города защищают системы противовоздушной обороны. Предположительно, шум возник из-за их работы. 

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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