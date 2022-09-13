Эксперт Литовкин: Россия не оставит ни одного преступления Украины без ответа

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, как Россия ответит на неоднократные провокации со стороны киевского режима.

По его мнению, пришло время нанести удары по центрам принятия решений на Украине. Также российской армии следует ликвидировать все промышленные объекты, которые находятся на территории Незалежной.

"Надо показывать, что мы не оставим ни одного преступления киевского режима без ответа. Надо уничтожать их диверсионно-террористические группы <…> и конечно, отодвигать от наших границ на 300 км в глубину их боевые системы. Других путей бороться с преступлениями киевского режима у нас нет", — подчеркнул специалист в беседе с "Известиями".