Вечером 13 сентября пришло сообщение, что боевики ВСУ атаковали населённый пункт Давыдов Брод.

Еще позднее поступила информация, что подразделения Росгвардии отбили нападение.

"У меня даже приблизительно нет оценки потерь ВСУ на этом участке фронта. Там тысячи, тысячи и тысячи. Это натуральная "зомби-война", — сообщаетв своём аккаунте журналист Сергей Колясников.