Пушилин: под Горловкой уничтожено подразделение ВСУ, которое шло в атаку

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня уже сообщал, что на Горловском направлении пытаются атаковать подразделения националистов.

Позднее он же заявил, что эта атака бандеровцев захлебнулась.

"Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено", — в частности, в аккаунте мессенджера отметил Пушилин.