Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сегодня уже сообщал, что на Горловском направлении пытаются атаковать подразделения националистов.
Позднее он же заявил, что эта атака бандеровцев захлебнулась.
"Горловка обстреливалась, и были попытки со стороны Дзержинска выдвинуть определенные силы, но это было со стороны союзных сил подавлено", — в частности, в аккаунте мессенджера отметил Пушилин.
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