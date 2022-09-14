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Британский полковник Грант: не надо сожалеть о смерти украинцев — "Раздражает"

Силовые структуры

Полковник британской армии в отставке, эксперт по безопасности и обороне Украинского института будущего Глен Грант заявил, что не стоит сожалеть о человеческих потерях со стороны Украины, потому что на место погибших боевиков "придут новые".

Кроме того, полковник заявил, что именно такая тактика приведёт Киев "к победе".

"Когда слышу утверждения из разряда "Украина теряет наилучших людей", меня это раздражает. Да, мы теряем украинцев, но верим, что на их место придут новые — ещё более инициативные, которые будут оборонять свою землю", — заявил британский отставной военный в эфире украинского телевидения.

Он подчеркнул, что потери будут большими, но о них не стоит сожалеть, так как в итоге Украина "придёт к победе".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Александр Артамонов
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