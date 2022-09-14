Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Армении проходит акция с требованием отставки Пашиняна
GT: разговоры о поражении России и Китая — тайные желания западной элиты
ВСУ обстреляли Светлодарск в ДНР из гаубиц США
Военкор Коц рассказал об уроках ситуации под Харьковом: "Нужно учиться обороне"
Экс-разведчик Риттер: НАТО несёт ответственность за конфликт на Украине
Гаспарян: России пора принудить Украину к капитуляции
В РФ продлили ограничение полётов в 11 аэропортов до 22 сентября
Скотт Риттер: Россия не бьёт по Киеву, потому что не воюет с марионетками
Власти Южной Кореи и США обсудят конкретные шаги по сдерживанию КНДР

Марочко: в ЛНР работают агенты СБУ, которых завербовали до спецоперации

Силовые структуры

На территории ЛНР начали работать агенты Службы безопасности Украины (СБУ), заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, их завербовали ещё до проведения российской спецоперации. Как пояснил офицер, эти сотрудники СБУ находились в "спящем режиме".

"В ЛНР зафиксировали случаи работы агентов Службы безопасности Украины", — подчеркнул Марочко.

Представитель Народной милиции добавил, что они собирают данные о пунктах размещения войск и маршрутах передвижения союзных сил РФ и ЛДНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим

Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.

Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Военные новости
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Мир. Новости мира
Кедми: США создают "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не помогла Китаю
Силовые структуры
Эксперт: по приказу Запада для "великой перемоги ВСУ" власть и 50 тысяч положит
Ольга Лебедева Сивков: единственная мобилизация, которая нам нужна, — это мобилизация руководства Ольга Лебедева Сергей Лебедев Американские бюджеты на русских костях Сергей Лебедев Любовь Степушова Помощь США Украине скоро иссякнет Любовь Степушова
Экономика и бизнес
Sohu: Китай впечатлён ударом Путина по монополии Boeing и Airbus
Силовые структуры
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи
Мир. Новости мира
Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи
Последние материалы
Власти Южной Кореи и США обсудят конкретные шаги по сдерживанию КНДР
Марочко: к Артёмовску для обороны стягиваются резервы ВСУ
СК РФ: суд приговорил к пожизненному сроку убийцу двух школьниц в Киселёвске
Грузия ответила на призыв Киева открыть "второй фронт": надо провести референдум
Дания заявила о намерении открыть свой центр подготовки военных ВСУ
Марочко: в ЛНР работают агенты СБУ, которых завербовали до спецоперации
Politico: Шольц заявил Путину, что от Германии ожидают поставки танков Украине
Соловьёв: ВСУ в любой момент готовы войти на территорию России
Выплаты пострадавшим от украинской агрессии введены в Запорожской области
Институт изучения войны США: Украина терпит неудачи под Харьковом и Херсоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников