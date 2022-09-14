Марочко: в ЛНР работают агенты СБУ, которых завербовали до спецоперации

На территории ЛНР начали работать агенты Службы безопасности Украины (СБУ), заявил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

По его словам, их завербовали ещё до проведения российской спецоперации. Как пояснил офицер, эти сотрудники СБУ находились в "спящем режиме".

"В ЛНР зафиксировали случаи работы агентов Службы безопасности Украины", — подчеркнул Марочко.

Представитель Народной милиции добавил, что они собирают данные о пунктах размещения войск и маршрутах передвижения союзных сил РФ и ЛДНР.