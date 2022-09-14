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Гаспарян: России пора принудить Украину к капитуляции

Силовые структуры

России надо вспомнить в отношении Украины знаменитые слова 2008 года о принуждении, только не к миру, а к капитуляции, считает политолог Армен Гаспарян.

Гаспарян: России пора принудить Украину к капитуляции

Мир нам не нужен, необходим только разгром неонацистского государства, потому что это раковая опухоль. Если оставлять, она расползётся дальше, заявил эксперт в программе "Полный контакт".

По его мнению, всё можно было закончить ещё в 2004 году. Однако Россию попросили "западные союзники" тогда, и Москва попросила Донецк не проводить пресловутый "марш на Киев", пояснил он.

"Мы оттянули это решение. Но бесконечно оттягивать его невозможно", — полагает Гаспарян.

Аналитик добавил, что России остаётся только один путь — "маленький безостановочный блэкаут". Чтобы на Украине ничего не ездило, ничего не работало, а до зоны боевых действий ничего не доезжало.

Политолог также выразил надежду на то, что Россия готова действовать жёстко, иначе у государства могут возникнуть очень серьёзные проблемы.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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