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Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размывают наши ресурсы

Силовые структуры

Украинское командование стягивает все имеющиеся силы к трём городам: Угледару, Марьинке и Пескам. Это может быть обманным маневром ВСУ, предположил военкор Коц.

Военкор Коц: ВСУ либо ударят с трёх направлений, либо размывают наши ресурсы

"Киев либо хочет ударить сразу с трёх направлений, либо пытается размыть по ним наши ресурсы", — добавил репортёр.

Также он сообщил, что союзникам удалось удержать Красный Лиман, откуда не стало эвакуироваться большое количество мирного населения. Александр Коц отметил, что гражданские лица в полной мере снабжаются гуманитарной помощью.

Что касается артёмовского укрепрайона, откуда ВСУ ведут обстрел Донецка, российские подразделения занимают поселки вокруг населенного пункта и продвигаются по городской промзоне, рассказал журналист.

Ранее американский военный объяснил, почему российская армия не бьёт по центрам принятия решений в Киеве.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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