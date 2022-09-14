ВКС РФ до сих пор не атакует центры принятия решений в Киеве, потому что это не имеет смысла, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.
По его словам, для этого есть несколько причин. Во-первых, ракетный удар по украинской столице выведет вооружённый конфликт на совершенно другой уровень. Во-вторых, в Москве прекрасно осознают, что Владимир Зеленский — это марионетка Запада, а потому если он будет ликвидирован, то быстро найдётся замена.
К тому же, отметил эксперт в интервью изданию "Известия", противники в виде Зеленского и Залужного хорошо известны Кремлю.
"Россия прекрасно знает, кто такой Зеленский. Россия прекрасно знает министра обороны. Вся эта информация обесценится, если Россия ударит по центрам принятия решений", — добавил Риттер.
Ранее глава Донецка рассказал, что своим поведением отступающие украинские боевики напоминают нацистов времён Великой Отечественной войны.
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