Скотт Риттер: Россия не бьёт по Киеву, потому что не воюет с марионетками

ВКС РФ до сих пор не атакует центры принятия решений в Киеве, потому что это не имеет смысла, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер.

По его словам, для этого есть несколько причин. Во-первых, ракетный удар по украинской столице выведет вооружённый конфликт на совершенно другой уровень. Во-вторых, в Москве прекрасно осознают, что Владимир Зеленский — это марионетка Запада, а потому если он будет ликвидирован, то быстро найдётся замена.

К тому же, отметил эксперт в интервью изданию "Известия", противники в виде Зеленского и Залужного хорошо известны Кремлю.

"Россия прекрасно знает, кто такой Зеленский. Россия прекрасно знает министра обороны. Вся эта информация обесценится, если Россия ударит по центрам принятия решений", — добавил Риттер.

Ранее глава Донецка рассказал, что своим поведением отступающие украинские боевики напоминают нацистов времён Великой Отечественной войны.