Военный эксперт Борис Рожин заявил, что руководство киевского режима долго готовилось к контрнаступлению на Харьковском направлении. Солдаты ВСУ прошли обучение у инструкторов НАТО, а Запад поставил на Украину различные виды вооружений.
"Администрации Байдена нужны хоть какие-то результаты, потому что в ноябре будут промежуточные выборы, и, по местным прогнозам, они могут потерять контроль над Конгрессом. Поэтому им остро необходимы какие-то военно-политические успехи", — отметил Рожин.
В районе Балаклеи украинская группировка пыталась нанести удар и выйти к Осколу сразу с нескольких сторон, чтобы окружить союзные войска у Изюма. В итоге планы командования ВСУ провалились, поскольку силы России и Народной милиции были отведены с изюмского выступа, заявил эксперт.
"Да, мы пропустили удар, встали, отряхнулись, пошли дальше", — указал Рожин в эфире "Радио КП".
По мнению эксперта, после манёвров под Изюмом и Балаклеей боевики ВСУ попытаются вытеснить союзные силы из восточной части Купянска.
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