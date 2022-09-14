Эксперт Рожин: "Под Балаклеей мы пропустили удар, но надо встать и идти дальше"

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что руководство киевского режима долго готовилось к контрнаступлению на Харьковском направлении. Солдаты ВСУ прошли обучение у инструкторов НАТО, а Запад поставил на Украину различные виды вооружений.

"Администрации Байдена нужны хоть какие-то результаты, потому что в ноябре будут промежуточные выборы, и, по местным прогнозам, они могут потерять контроль над Конгрессом. Поэтому им остро необходимы какие-то военно-политические успехи", — отметил Рожин.

В районе Балаклеи украинская группировка пыталась нанести удар и выйти к Осколу сразу с нескольких сторон, чтобы окружить союзные войска у Изюма. В итоге планы командования ВСУ провалились, поскольку силы России и Народной милиции были отведены с изюмского выступа, заявил эксперт.

"Да, мы пропустили удар, встали, отряхнулись, пошли дальше", — указал Рожин в эфире "Радио КП".

По мнению эксперта, после манёвров под Изюмом и Балаклеей боевики ВСУ попытаются вытеснить союзные силы из восточной части Купянска.