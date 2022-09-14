Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Песков о ситуации вокруг ЗАЭС: МАГАТЭ прекрасно видят, что там происходит
Боевики ВСУ опять приступили к штурму Красного Лимана
ВС РФ уничтожают позиции ВСУ на Купянском направлении ударами ПТУР
Нарышкин: ЦРУ полностью проспали советский атомный проект
В центре Перми приостановили движение транспорта из-за пакетов в трамвае
Гладков: армия ВСУ обстреляла Красный Хутор в Белгородской области
Волга: интенсивность обстрелов Энергодара ВСУ уменьшилась
В Ростовской области состоялась церемония передачи спецтехники в Мариуполь
Психологи: родители могут помочь ребёнку справиться с травлей в школе

Эксперт Рожин: "Под Балаклеей мы пропустили удар, но надо встать и идти дальше"

Силовые структуры

Военный эксперт Борис Рожин заявил, что руководство киевского режима долго готовилось к контрнаступлению на Харьковском направлении. Солдаты ВСУ прошли обучение у инструкторов НАТО, а Запад поставил на Украину различные виды вооружений.

Эксперт Рожин: "Под Балаклеей мы пропустили удар, но надо встать и идти дальше"

"Администрации Байдена нужны хоть какие-то результаты, потому что в ноябре будут промежуточные выборы, и, по местным прогнозам, они могут потерять контроль над Конгрессом. Поэтому им остро необходимы какие-то военно-политические успехи", — отметил Рожин.

В районе Балаклеи украинская группировка пыталась нанести удар и выйти к Осколу сразу с нескольких сторон, чтобы окружить союзные войска у Изюма. В итоге планы командования ВСУ провалились, поскольку силы России и Народной милиции были отведены с изюмского выступа, заявил эксперт.

"Да, мы пропустили удар, встали, отряхнулись, пошли дальше", — указал Рожин в эфире "Радио КП".

По мнению эксперта, после манёвров под Изюмом и Балаклеей боевики ВСУ попытаются вытеснить союзные силы из восточной части Купянска.

 

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим

Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.

Кедми предупредил, что новое наступление ВС РФ на Украине будет другим
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Военные новости
В Харькове нет света, воды, связи: Кремль показывает, как будет действовать
Мир. Новости мира
Кедми: США создают "бронетанковый кулак" в Европе, чтобы Россия не помогла Китаю
Силовые структуры
Эксперт: по приказу Запада для "великой перемоги ВСУ" власть и 50 тысяч положит
Любовь Степушова Казахстан и Киргизия в ОДКБ номинально, их ставка — на Запад и Турцию Любовь Степушова Ольга Лебедева Эксперт: когда военные решения принимают политики, начинаются неудачи Ольга Лебедева Сергей Лебедев Американские бюджеты на русских костях Сергей Лебедев
Мир. Новости мира
Командир отряда "Ахмат" успокоил граждан РФ по поводу Изюма и Балаклеи
Экономика и бизнес
Sohu: Китай впечатлён ударом Путина по монополии Boeing и Airbus
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Силовые структуры
Прилепин: при отступлении ВС РФ взяли в плен наёмников ВСУ из Британии и Польши
Последние материалы
Центральный академический театр Российской Армии открыл 93-й сезон
Нарышкин: ЦРУ полностью проспали советский атомный проект
В центре Перми приостановили движение транспорта из-за пакетов в трамвае
Гладков: армия ВСУ обстреляла Красный Хутор в Белгородской области
Эксперт Рожин: "Под Балаклеей мы пропустили удар, но надо встать и идти дальше"
"Курортная мафия" продолжает контролировать ЗакС Петербурга
Волга: интенсивность обстрелов Энергодара ВСУ уменьшилась
В Ростовской области состоялась церемония передачи спецтехники в Мариуполь
Психологи: родители могут помочь ребёнку справиться с травлей в школе
Политолог Скориков: Киев добился своего, организовав атаку ВСУ под Харьковом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников