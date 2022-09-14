МО РФ: российские ПВО сбили 33 ракеты украинских боевиков

В Министерстве обороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны России сбили 33 снаряда украинских РСЗО, в частности, 26 ракет были выпущены из HIMARS.

По сообщению МО, силами российских вооружённых сил были перехвачены снаряды из систем "Ольха" и HIMARS в районе Донецка и на Херсонском направлении.