В Министерстве обороны России сообщили, что системы противовоздушной обороны России сбили 33 снаряда украинских РСЗО, в частности, 26 ракет были выпущены из HIMARS.
По сообщению МО, силами российских вооружённых сил были перехвачены снаряды из систем "Ольха" и HIMARS в районе Донецка и на Херсонском направлении.
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