ВС РФ уничтожают позиции ВСУ на Купянском направлении ударами ПТУР

Армия РФ смогла предотвратить контрнаступление украинскими боевиками на Купянском направлении. Разведочной группой ВС РФ обнаружены военная техника и скопление боевиков, которые перегруппировались для дальнейшей контратаки. ВС РФ нанесли огневое поражение по противнику с помощью противотанковых управляемых ракет.

Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу ПТУР.

Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области в районе населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск. В результате боевых действиях уничтожено больше 10 единиц техники и 150 украинских солдат.