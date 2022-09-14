Армия РФ смогла предотвратить контрнаступление украинскими боевиками на Купянском направлении. Разведочной группой ВС РФ обнаружены военная техника и скопление боевиков, которые перегруппировались для дальнейшей контратаки. ВС РФ нанесли огневое поражение по противнику с помощью противотанковых управляемых ракет.
Военные корреспонденты "Русской весны" опубликовали видеоролик, демонстрирующий работу ПТУР.
Ранее сообщалось об успехах ВС РФ в Харьковской области в районе населённых пунктов Двуречная, Балаклея и Купянск. В результате боевых действиях уничтожено больше 10 единиц техники и 150 украинских солдат.
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Политолог Яков Кедми высказался о прорыве ВСУ в Харьковской области.