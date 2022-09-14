Киселёв: за счёт штурма Лимана ВСУ хотят выйти на Сватово

Помощник главы Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселёв считает, что украинские боевики за счёт штурма населённого пункта Красный Лиман хотят выйти на Сватово (ЛНР).

По его мнению, это делается для того, чтобы в Республике не был проведён референдум по вхождению в состав Российской Федерации.

"Киев хочет застолбить хотя бы часть ЛНР, чтобы сорвать референдум, сказав, что территория не освобождена", — отметил он.