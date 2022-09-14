МО Армении обвинило Азербайджан в обстреле транспортного средства ФСБ РФ

Представитель Минобороны Армении Арам Торосян сказал, что Вооружённые силы Азербайджана атаковали транспорт Федеральной службы безопасности РФ.

По информации военного ведомства, российские силовики проводили гуманитарную миссию на территории вооружённого столкновения.

При этом представители ФСБ пока не прокомментировали происшествие.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров призвал Ереван и Баку мирно решить конфликт. Также в интервью РИА Новости лидер страны назвал обстановку на границе напряжённой.