Ганчев: Киев с помощью Запада готовит фейки о ситуации в Харьковской области

Украинские чиновники показывают сотрудникам западных СМИ разрушенные города Харьковской области, пытаясь обвинить РФ в уничтожении населённых пунктов. Об этом заявил руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

По его словам, киевский режим на скорую руку "стряпает" фейки. В интервью РИА Новости он отметил, что в видеороликах, снятых западными журналистами, нет правды. Как пояснил Ганчев, Украина попыталась создать нужную "картинку" для Запада.

"Киев запускает в Харьковскую область якобы независимых западных журналистов, чтобы те сняли разрушенные города, мол, посмотрите, как РФ уничтожала населённые пункты", — указал руководитель ВГА.

Он считает, что Киев специально предоставляет "западным господам" фейковую информацию для получения дополнительной военной помощи. Ганчев подчеркнул: мирные жители Харьковской области стали отворачиваться от руководства Украины, поэтому продолжают эвакуироваться на территорию России.

Глава ВГА призвал западных партнёров Киева подумать, почему гражданское население не стало рукоплескать украинскому президенту Владимиру Зеленскому.