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Силовые структуры

Военный эксперт Яков Кедми заявил, что не считает проведённые манёвры украинской армии контрнаступлением и даже локальной контратакой. По его мнению, киевский режим хотел создать видимость активной работы на фронте, чтобы продемонстрировать Западу свой потенциал и потребовать ещё оружия.

Кедми убеждён, что ВСУ больше не смогут организовать контрнаступательные действия, поскольку на вооружении украинской армии нет ни танков, ни авиации. Всё это было уничтожено на Харьковском направлении, отметил он.

"Именно поэтому так громко звучат в Киеве истеричные требования к США и ЕС", — заявил Кедми в беседе с Владимиром Соловьёвым.

Эксперт подчеркнул, что все сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив.

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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