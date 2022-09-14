Боевики 65-й бригады ВСУ разбиты в наступлении на Херсонском направлении

Украинские националисты из 65-й бригады вворужённых сил Незалежной пошли в наступление в Херсонской области и потерпели серьёзное поражение.

Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Бандеровцы из 65-й бригады украинской армии попытались прорвать оборону объединённых войск РФ и ЛДНР у Орехово. Бойцы союзной армии успешно отбились, наступление боевиков ВСУ было остановлено. Русские военные захватили вражеский танк, семерых националистов взяли в плен.

Очередная бездумная атака украинцев показывает, как Киев не жалеет своих солдат, наступая на Херсонском направлении практически каждый день. Свои подразделения Генштаб ВСУ бросает просто на убой.