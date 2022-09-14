Украинские националисты из 65-й бригады вворужённых сил Незалежной пошли в наступление в Херсонской области и потерпели серьёзное поражение.
Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
Бандеровцы из 65-й бригады украинской армии попытались прорвать оборону объединённых войск РФ и ЛДНР у Орехово. Бойцы союзной армии успешно отбились, наступление боевиков ВСУ было остановлено. Русские военные захватили вражеский танк, семерых националистов взяли в плен.
Очередная бездумная атака украинцев показывает, как Киев не жалеет своих солдат, наступая на Херсонском направлении практически каждый день. Свои подразделения Генштаб ВСУ бросает просто на убой.
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