С начала спецоперации страны НАТО поддерживают Украину и поставляют вооружение в страну, тем самым стараясь ослабить Россию. Александр Ходаковский считает, что в этом есть плюсы для РФ.
Из-за наличия западного оружия у украинцев военный конфликт стал затяжным и кровавым. В то же время РФ смогла оценить силу вооружения НАТО, адаптировалась к ней и выявила свои сильные и слабые стороны.
"Наши некоторые уязвимости станут очевидными на практике, не в теории. Если мы не будем расписываться в бессилии, полученные нами знания лягут в основу возможного будущего перевооружения", — сказал он в своём Telegram-канале.
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