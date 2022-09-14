Комбат Ходаковский: поддержка Украины НАТО поможет ВС РФ в перевооружении

С начала спецоперации страны НАТО поддерживают Украину и поставляют вооружение в страну, тем самым стараясь ослабить Россию. Александр Ходаковский считает, что в этом есть плюсы для РФ.

Из-за наличия западного оружия у украинцев военный конфликт стал затяжным и кровавым. В то же время РФ смогла оценить силу вооружения НАТО, адаптировалась к ней и выявила свои сильные и слабые стороны.

"Наши некоторые уязвимости станут очевидными на практике, не в теории. Если мы не будем расписываться в бессилии, полученные нами знания лягут в основу возможного будущего перевооружения", — сказал он в своём Telegram-канале.