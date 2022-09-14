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Свыше 65% читателей EADaily выступили за более жёсткие действия ВС РФ в СВО

Силовые структуры

На фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине издание EADaily с 12 по 14 сентября провело опрос среди своих читателей на тему тактики армии РФ. Выяснилось, что из 13 038 человек, участвовавших в опросе, 65,6% выступают за то, чтобы начать действовать на Украине более жёстко.

По мнению 16,5% читателей, "пора менять наше командование, это не справляется", 9,6% считают, что "ситуация сложная, но это временно". 5,7% опрошенных выразили уверенность, что "всё идет по плану". Наименьшее количество читателей (2,6%) выбрали пункт "а мне по барабану, я уехал за Урал".

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Александр Артамонов
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