Свыше 65% читателей EADaily выступили за более жёсткие действия ВС РФ в СВО

На фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине издание EADaily с 12 по 14 сентября провело опрос среди своих читателей на тему тактики армии РФ. Выяснилось, что из 13 038 человек, участвовавших в опросе, 65,6% выступают за то, чтобы начать действовать на Украине более жёстко.

По мнению 16,5% читателей, "пора менять наше командование, это не справляется", 9,6% считают, что "ситуация сложная, но это временно". 5,7% опрошенных выразили уверенность, что "всё идет по плану". Наименьшее количество читателей (2,6%) выбрали пункт "а мне по барабану, я уехал за Урал".