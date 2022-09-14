Подоляка: удар по дамбе в Кривом Роге — начало наступательной операции ВС РФ

После ракетного удара по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом роге уровень воды в реке Ингулец поднялся уже на три метра. Вода сносит все переправы, которые наводили Вооружённые силы Украины (ВСУ), на своём пути южнее Давыдова Брода.

По сути, лишение противника связи с большой землёй и разгром окопавшихся здесь подразделений и есть главная цель удара. Так считает военный аналитик и блогер Юрий Подоляка.

Эксперт заявил, что, по имеющимся у него данным, уже сейчас, по состоянию на вечер среды, позиции ВСУ усиленно обрабатывают российская авиация и артиллерия.

Он предположил, что ночью или завтра утром начнётся штурм позиций с целью уничтожить Андреевский плацдарм и свести на нет все достижения противника за месяц боёв на данном участке.

Учитывая ситуацию, у российских войск есть все шансы добиться цели, заключил блогер.