После ракетного удара по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом роге уровень воды в реке Ингулец поднялся уже на три метра. Вода сносит все переправы, которые наводили Вооружённые силы Украины (ВСУ), на своём пути южнее Давыдова Брода.
По сути, лишение противника связи с большой землёй и разгром окопавшихся здесь подразделений и есть главная цель удара. Так считает военный аналитик и блогер Юрий Подоляка.
Эксперт заявил, что, по имеющимся у него данным, уже сейчас, по состоянию на вечер среды, позиции ВСУ усиленно обрабатывают российская авиация и артиллерия.
Он предположил, что ночью или завтра утром начнётся штурм позиций с целью уничтожить Андреевский плацдарм и свести на нет все достижения противника за месяц боёв на данном участке.
Учитывая ситуацию, у российских войск есть все шансы добиться цели, заключил блогер.
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