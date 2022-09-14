Sohu: Россия хочет утопить США и Евросоюз в "украинской трясине"

Цель РФ на Украине — не просто денацифицировать и демилитаризировать соседнюю русофобскую страну. Кремль хочет утопить в "украинской трясине” США и ЕС.

Об этом сообщило издание Sohu.

Как отмечает китайская газета, неглупые люди понимали, что подобный конфликт в Незалежной был неизбежен. Вашингтон устроил госпереворот, чтобы превратить Украину в плацдарм для уколов Москве, однако Россия сорвала американские планы и инициатива сейчас в её руках.

Под давлением санкций РФ смогла устоять. Более того, эти ограничения стали "работать" против их "авторов".

"Вероятно, Российская Федерация с самого начала просчитала действия Запада и решила втянуть его в "битву на истощение". Это подтверждается тем, что РФ с самого начала не нанесла смертельный удар по Киеву и не подвергла противника ковровым бомбардировкам, как это делали США во Вьетнаме, Ираке, Сирии, Афганистане и других местах”, — пишут авторы статьи.

И поскольку Кремль смог затянуть Штаты и Евросоюз в это сражение на истощение, он сможет утопить противников и в "трясине Украины”.

"Россия может позволить себе воевать столько, сколько захочет, пока Запад не взмолится о пощаде. У нее есть не только военная мощь, но и огромные продовольственные и энергетические ресурсы”, — подытожило издание Soho.