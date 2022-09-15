ВСУ пытались прорвать оборону на Запорожском направлении разведкой боем

ВСУ периодически пытаются прорвать оборону в Запорожской области. Украинские боевики используют тактику разведки боем, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Обстановка рабочая, идёт контрбатарейная борьба. Бывают попытки разведки боем, они пресекаются: идёт рассечение сразу группы и частичное уничтожение", — пояснил член ВГА региона ТАСС.

Он подчеркнул, что в большей степени на направлении идут "артиллерийские дуэли", но попытки ВСУ прорваться в регион пресекаются сразу.