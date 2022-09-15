ВГА Запорожья: ВСУ потеряли 50 человек убитыми в трёх попытках прорвать оборону

ВСУ потеряли более 50 человек убитыми в попытке прорвать оборону в районе населенного пункта Нестерянка, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

Ещё семерых бойцы взяли в плен.

"В результате трёх безрезультатных попыток прорыва нашей обороны, благодаря умелым действиями расчетов артиллерии и огню мотострелковых подразделений, наступающий противник был остановлен, понеся большие потери", — сообщил Рогов ТАСС.

Он подчеркнул, что ВСУ были отброшены на исходные позиции при этом потерпев серьёзные потери.