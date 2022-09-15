Романиченко: поток беженцев из Харьковской области в Запорожье вырос в два раза

На фоне ситуации в Харьковской области количество беженцев в Запорожье увеличилось почти в два раза, сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.

По её словам, КПП на Васильевке — единственный пункт пропуска рядом с городом. В очереди на проезд в Запорожье скопились десятки автомобилей.

"Это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть", — цитирует Романиченко РИА Новости.

Ранее через пункт проходили около 700 авто, сейчас количество желающих попасть в регион увеличилось почти вдвое.