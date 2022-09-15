На фоне ситуации в Харьковской области количество беженцев в Запорожье увеличилось почти в два раза, сообщила глава администрации Васильевского района Наталья Романиченко.
По её словам, КПП на Васильевке — единственный пункт пропуска рядом с городом. В очереди на проезд в Запорожье скопились десятки автомобилей.
"Это происходит в связи с событиями в Харьковской области, учитывая то, что со стороны Украины происходят зверства по отношению к людям, которые поддерживали нас, российскую власть", — цитирует Романиченко РИА Новости.
Ранее через пункт проходили около 700 авто, сейчас количество желающих попасть в регион увеличилось почти вдвое.
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.