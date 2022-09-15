Военный эксперт: у России есть надёжное оружие для уничтожения M777 и HIMARS

Западные страны продолжают поставлять киевскому режиму различное тяжёлое вооружение, но у ВС РФ есть оружие для уничтожения гаубиц и ракетных систем.

По данным американских СМИ, Киев запросил у Пентагона большой список оружия для "наступательных операций". Туда вошли броневики, танки, а также артиллерийские и ракетные системы.

"У нас есть система "Ураган", которая позволяет уничтожать артиллерию и реактивные системы залпового огня противника, включая дальнобойные 155-мм гаубицы M777 и РСЗО HIMARS", — рассказал военный эксперт Геннадий Алёхин изданию "Украина.ру".

Он отметил, что разрекламированные американские пушки M777 являются довольно легкой целью, тогда как ракетные системы HIMARS украинские боевики тщательно берегут.