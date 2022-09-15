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Украинские боевики ночью обстреляли Лисичанск ракетами HIMARS

Силовые структуры

Ночью 15 сентября по Лисичанску украинской армией была выпущено четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Такую информацию опубликовал представитель Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.40 по н. п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", — гласит сообщение.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
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