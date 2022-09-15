Ночью 15 сентября по Лисичанску украинской армией была выпущено четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Такую информацию опубликовал представитель Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 02.40 по н. п. Лисичанск с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты)", — гласит сообщение.
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