Боевики ВСУ обстреляли Горловку и Донецк

Украинские боевики снова открыли огонь по районам Донецка и Горловки. Города обстреливают снарядами натовского калибра с позиций ВСУ, которые расположены в населённых пунктах Нетайлово и Дзержинск.

Очевидцы заявили, что прилёты были мощные.

"Тяжёлые, аж земля трясётся!", — цитируют слова местных жителей военные корреспонденты "Русской весны".