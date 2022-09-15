Украинские боевики снова открыли огонь по районам Донецка и Горловки. Города обстреливают снарядами натовского калибра с позиций ВСУ, которые расположены в населённых пунктах Нетайлово и Дзержинск.
Очевидцы заявили, что прилёты были мощные.
"Тяжёлые, аж земля трясётся!", — цитируют слова местных жителей военные корреспонденты "Русской весны".
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Сомнительные успехи Киева не имеют дальнейших перспектив, заявил политолог.