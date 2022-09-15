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Военные РФ уничтожили точки ВСУ, стрелявших по Елизаветовке Курской области

Силовые структуры

Вооружённые силы РФ подавили огневые точки украинских войск, стрелявших по деревне Елизаветовка Курской области. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт.

Военные РФ уничтожили точки ВСУ, стрелявших по Елизаветовке Курской области

По его словам, ночью жители приграничных районов Курской области спали спокойно. При этом он подчеркнул: в среду, 14 сентября, в течение дня боевики ВСУ вели обстрел позиций российских военных, расположенных рядом с Елизаветовкой в Глушковском районе.

"Ответным огнём огневые точки украинцев были подавлены", — указал губернатор.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области. Как отметил Старовойт, экстренные службы зарегистрировали порядка 10 прилётов в районе улицы Белопольской, на территории региона оперативно сработала система оповещения. Он также добавил, что жертв среди мирного населения удалось избежать, однако украинские боевики частично разрушили несколько жилых домов и надворные постройки.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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