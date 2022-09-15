Боевик "Кракена": солдаты ВСУ убивают своих сослуживцев

Боевик националистического батальона "Кракен" обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Военнослужащий спецназа просит лидера Украины остановить "беспредел а армии”, чтобы "люди не играли своими жизнями”.

Украинский солдат просит, чтобы его не "садили в тюрьму" по обвинению в дезертирстве. Он перечислил все свои болезни и отметил, что с ними он воевал все эти 7 месяцев. И только инвалидность заставила его покинуть часть.

"Разберитесь, почему люди-инвалиды там находятся? Прошу вас разобраться”, — сказал боевик в обращении к Зеленскому.

Он также просит, чтобы на передовой "свои своих не валили", пишет "Русская Весна".

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