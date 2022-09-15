В Изюме боевики ВСУ крадут бытовую технику, поставленную Россией

Ходарёнок: в Изюме боевики ВСУ крадут стиральные машины, поставленные Россией

В самом начале спецоперации украинские пользователи Интернета обвиняли российскую армию в воровстве микроволновок и стиральных машинок.

Но почти сразу тогда стало известно, что у своих же украинцев бытовую технику крадут военнослужащие ВСУ.

Об этом сообщает военный корреспонденет Михаил Ходарёнок.

В своём Telegram-канале он рассказал, что всё это получило продолжение — националисты крадут технику, которую мирным гражданам освобождённой Украины доставляли российские добровольцы и благотворительные организации.

"В маразм происходящего даже не хочется верить, но вариантов нет: на видео и правда бойцы ВСУ. Улыбаются и машут, и ленточки синие на руках повязаны, всё как надо. Но в офисе на Банковой про них, конечно, не расскажут, потому что свои воры и мародёры — это другое", — пишет военкор.

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